Survivor kim elendi? Soruları dün akşam yanıt buldu. Survivor'un dün akşamki bölümünde yarışmacılar hem sembol ödülü için hem de araba ödülü için ter döktü. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Siyah takımda ise eleme heyecanı vardı. Yarışmalar sonunda ada konseyine giden Siyah takımdan elenen isim belli oldu. Öte yandan ada konseyinde herkesi şaşkına çeviren bir gelişme daha yaşandı. Yarışmadan elenen yarışmacı o isimle vedalaşmadı. İşte Survivor'un son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR'DA SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme heyecanı öncesinde ilk olarak beyaz takımda sembol oyunu gerçekleşti. Sembol oyununda kazanan ise erkeklerde Hikmet olurken, kadınlarda ise Sabriye oldu.

SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?

Survivor arabayı kim kazandı sorusunun cevabı da dün akşamki Survivor'un son bölümünde cevap buldu. Araba ödülü için Kyrikos ve Nikos yarıştı. En iyi tahmin yapan yarışmacı Kyrikos oldu ve son model arabanın sahibi oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da kim elendi? Sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık ödülü kaybeden Siyah takımdan bir kişi elendi Elem potasında Sude ve Melika vardı. Halk oylamasında en düşük oyu alıp yarışmaya veda eden kişi ise Melisa oldu. Melisa'nın diğer takımdaki Türk arkadaşlarıyla vedalaşmaması dikkat çekti.