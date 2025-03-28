Survivor All Star'da çifte heyecan yaşandı. Zorlu ada koşulları ve yarışmacılar arasındaki rekabeti arttırırken, Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücade verdi. Eleme düellosunda ise potada olan yarışmacılar Survivor hayallerine devam edebilmek adına bütün hünerlerini sergiledi. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 28 Mart Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...