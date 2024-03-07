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        Haberler Televizyon Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor All Star'da kim gitti?

        Survivor'da eleme gecesi! 7 Mart Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme potasında yer alan dört yarışmacıdan biri bu akşam Survivor'a veda edecek. Eleme adayları arasında yer alan, Batuhan, Hakan, Mustafa Kemal ve Yaman eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Eleme düellosunun öncesinde ise mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. İşte 7 Mart 2024 Perşembe Survivor All Star'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 19:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 19:46
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        1

        Survivor'da eleme düellosu için geri sayım sürüyor. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalmak için mücadele verecek. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor All Star'da kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        2

        ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Batuhan

        Hakan

        Mustafa Kemal

        Yaman

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ 7 MART 2024?

        Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        5

        MAVİ TAKIM

        Batuhan Karacakaya

        Seda Ocak

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Furkan

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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