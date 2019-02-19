Survivor'da bu akşam elem heyecanından önce, iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Survivor 2019'da bu akşam ilk iletişim oyunu oynanandı. ailelerini özleyen ve adadaki moral için oldukça önemli olan ilk iletişim oyununu kim kazandı? Yemek ödüllü oyunu kim kazandı. Survivor 2019'un bu akşamki son bölümüne dair detaylar haberimizde.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜMÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmasının ilk iletişim oyunu oynandı. Türkiye takımının kendi içindeki yarışmada heyecan oldukça yüksekti. Kıyasıya rekabet yaşandı. Kadınlarda Melisa, erkeklerde Atakan ilk iletişim ödülünü kazanan yarışmacılar oldu. Melisa ilk olarak Ecem'in ismini verdi. İkinci isim olarak da Sude'i verdi. Üçü iletişim ödülünden faydalanacak. Atakan'da ilk olarak Yusuf'u seçerken ikinci olarak da Kaan'ı iletişim ödülüne götürdü. Yarımacılar, Survivor'a geldikten sonra ilk kez sevdiklerinin onlara gönderdikleri mesajları okudu, duygusal anlar yaşandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki ödül pizza kola. Yaklaşık 4 gündür doğru düzgün bir şey yemeyen yarışmacılar için bu ödülü kazanmak ve enerji depolamak hayati önem taşıyor. 2'şerli takım olarak oynanan oyunda kano ile başlayan bir su oyunu oynandı. Oyuna Yunanistan takımı avantajlı başladı. Ancak Türkiye takımı skoru 4 - 1'den 5 - 4'e çıkarmayı başardı. Oyun 6 - 6 eşitliğine geldi ve heyecan iyice katlandı. Türkiye oyunu 10 - 7 skorla kazanmayı başardı. Ve yarışmacılar karınlarını doyurarak moral depoladı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Yunanistan takımı iki dokunulmazlık oyununu da kaybedince, pazar akşamı ada konseyinde eleme adaylarını çıkarmıştı. Yunanistan takımının kendi içerisinde yaptığı oylamada ilk eleme adayı 8 oy ile Ioulieta Kitrinou olmuş, dokunulmazlık kolyesini kazanan Nikos eleme adayı olarak Spyros ismini vermişti. Diğer dokunulmazlık kolyesinin sahibi Ria ise eleme adayı olarak Vasilikos'u potaya koymuştu. Yapılan halk oylaması sonunda IoulietaSurvivor'a veda eden isim oldu.