Survivor kim elendi

Survivor'da kim elendi? Sorularının cevabı belli oldu. Türkiye Yunanistan arasında gerçekleşen yarışmada dokunulmazlık sahibi olmak için iki takımda kıyasıya bir mücadeleye girmişti. Dokunulmazlığı kazanan ise Türkiye takımı olmuştu. Buna göre ada konseyine çıkan Yunan takımı aralarından gitmesini istediği yarışmacıların isimlerini verdi. Peki, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da elenen isim kim oldu...

SURVİVOR KİM ELENDİ? SURVİVOR 2019 ELENEN İSİM

Survivor'da elemeye kalan isim, Spyros, Ioulieta ve Demi oldu. Yunanistan'da gerçekleşen halk oylamasında ise en düşük puanı alan yarışmacı Demi adaya veda etti. Demi, "Sonuçta bu bir oyun. Survivor benim için tamamlandı" demekle yetindi. Daha sonra takım arkadaşları ile vedalaştı.

SURVİVOR DEMİ TSAGANOU KİMDİR?

Survivor 2019'da adaya vedan eden isim Demi Tsaganou 27 yaşında ve Lamia’dan geliyor. Fizik tedavi bölümünden mezun fakat futbol maçlarında hakemlik yapıyor. Güçlü karakteri ve hırsı adada kalmasında yardımcı olacak.

İKİ TAKIMIDA YEDEK YARIŞMACI GELECEK

Acun Ilıcalı, eleme heyecanın ardından iki takıma yedek yarışmacı geldiğini bildirdi.

YUNAN TAKIMINDAN DİMİTRİS ADAYA VEDA EDECEK Mİ?

Survivor 2019'un ikinci bölümünde oyun sırasında sakatlık yaşayan Yunan yarışmacı Margarit Dimitris'in büyük olasılıkla yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.