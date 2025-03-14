Survivor'da kim kazandı? 14 Mart Cuma Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Gönüllüler ve All Star takımı Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Ödül oyununun ardından heyecan yerini eleme düellosuna bırakacak. Peki, "Survivor'da kim kazandı? 14 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı? " İşte 14 Mart 2025 Cuma Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...
Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. Survivor'un yeni bölümünde ilk etapta yarışmacı ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise eleme potasındaki yarışmacılar eleme düellosunda kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, "Survivor'da kim kazandı, 14 Mart 2025 Survivor ödül oyunu kim kazandı, eleme düellosunu hangi yarışmacı kazandı?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu All Star takımı kazandı.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da 4. eleme adayı Meryem Kasap oldu.
SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Eleme düellosundaki mücadelesiyle Yağmur ve Meryem potadaki ismini sildirerek Survivor hayallerini devam ettirdi.
Bu sonuçlara göre; Final düllosunun adı Asena ve Elif oldu.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Elif
Asena
Yağmur
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Efecan ve Batuhan arasında gerçekleştirilecek eleme düellosu sonucunda adaya veda eden isim Efecan Dianzenza oldu.