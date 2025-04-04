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        Haberler Bilgi Gündem Survivor kim kazandı? 4 Nisan Cuma Survivor ödül oyunu kim kazandı, haftanın son eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da kim kazandı? 4 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?

        Survivor'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gönüllüler ve All Star takımı Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 4 Nisan 2025 Cuma Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 20:06 Güncelleme: 05.04.2025 - 00:24
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        1

        Survivor'da heyecan ödül oyunu ile sürdü. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti her geçen gün arttırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için karşı karşıya geldi. Ada konseyinde ise dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme potasına gidecek dördüncü eleme adayını belirledi. Peki, "Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Eleme potasına giden son yarışmacı Yunus Emre Karabacak oldu.

        4

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Sedat

        İsmail

        Hikmet

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.

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