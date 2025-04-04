Survivor'da heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti her geçen gün arttırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için karşı karşıya geliyor. Ada konseyinde ise dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme potasına gidecek dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...