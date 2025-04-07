Survivor'da ödül oyunu için geri sayıma geçildi. Survivor'un yeni bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımı iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Ödül oyununu kazanan takım, ailesi ve yakınlarıyla iletişim kurabilecek. Peki, "Survivor kim kazandı? 7 Nisan İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...