Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?
Survivor All Star'da heyecan iletişim oyunu ile devam ediyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen ödül oyununda, 'All Star ve Gönüllüler' takımı iletişim oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Ödül oyununu kazanan takım, sevdikleriyle hasret giderme şansını yakalayacak. Peki, "Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?" İşte 7 Nisan 2025 Pazartesi Survivor All Star iletişim ödülünü kazanan takım...
Survivor'da ödül oyunu için geri sayıma geçildi. Survivor'un yeni bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımı iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Ödül oyununu kazanan takım, ailesi ve yakınlarıyla iletişim kurabilecek. Peki, "Survivor kim kazandı? 7 Nisan İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım sevdiklerini arayarak hasret giderebilecek.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.