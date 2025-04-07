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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim kazandı? 7 Nisan İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor ödül oyununu kim aldı?

        Survivor All Star'da heyecan iletişim oyunu ile devam etti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununda, 'All Star ve Gönüllüler' takımı iletişim oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kazanan takım, sevdikleriyle hasret giderme şansını yakaladı. Peki, "Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?" İşte 7 Nisan 2025 Pazartesi Survivor All Star iletişim ödülünü kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 08.04.2025 - 00:34
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        Survivor'da ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Survivor'un yeni bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımı iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ödül oyununu kazanan takım, ailesi ve yakınlarıyla iletişim kurabilecek. Peki, "Survivor kim kazandı? 7 Nisan İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

        Survivor'da iletişim oyununu All Star takımı kazandı.

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.

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        SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİM VAR?

        Asena

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yunus Emre Karabacak adaya veda ederek, elenen son isim oldu.

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