Survivor'da ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Survivor'un yeni bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımı iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ödül oyununu kazanan takım, ailesi ve yakınlarıyla iletişim kurabilecek. Peki, "Survivor kim kazandı? 7 Nisan İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...