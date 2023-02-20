Bu yıl yeni formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'ın yeni bölümü ile ilgili durum belli oldu. Yarışmanın izleyicileri için, 20 Şubat Pazartesi akşamı TV8 yayın akışında Survivor'ın olup olmadığı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...