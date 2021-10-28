MasterChef 27 Ekim eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın son sezonunu İsmail Balaban kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Peki sevenlerinin büyük bir merakla beklediği Survivor 2022 ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Eski yarışmacılarla görüşmeleri sürdüren Ilıcalı’nın Barış Murat Yağcı, Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Kadroya ilişkin resmi açıklamanınsa önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenomen yarışma programı genellikle Ocak ve şubat aylarında başlıyor. Ilıcalı bu yıl da değişikliğe gitmezse Ocak sonu veya Şubat sonunda programın başlaması bekleniyor.