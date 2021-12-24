TV8'in fenomen yarışması Survivor 2022 için geri sayım başlamış durumda. Yurt genelinde merakla beklenen yarışmanın yarışmacıları açıklandı. Peki bu yıl Survivor ne zaman başlıyor ve All Star formatında kimler yarışacak?

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenomen yarışma programı genellikle Ocak ve şubat aylarında başlıyor. Ilıcalı bu yıl da değişikliğe gitmezse Ocak sonu veya Şubat sonunda programın başlaması bekleniyor.