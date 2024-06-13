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        Haberler Bilgi Magazin Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nefise Karatay mesleği nedir?

        Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, nereli? Nefise Karatay ne iş yapıyor?

        Survivor All Star'da final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalin ardından yarışmada finalistler belli oldu. Rakiplerini eleyerek adını finale yazdırmayı başaran Nefise Karatay, finalde şampiyon olması durumunda büyük ödülün sahibi olacak. Büyük final öncesinde, "Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor finalisti Nefise Karatay mesleği nedir?" soruları yarışmayı yakından takip eden izleyicilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Survivor finalisti Nefise'nin hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 23:18 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:08
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        Survivor finali öncesinde, Survivor Nefise kimdir sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 2023 yılında Survivor'a katılarak şampiyon olmayı başaran Nefise Karatay Survivor All Star 2024 finalinde de adını finale yazdıran isimler arasında yer aldı. Peki, "Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor finalisti Nefise Karatay ne iş yapıyor?" İşte Survivor Nefise'nin biyografisi....

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        NEFİSE KARATAY KİMDİR?

        Aslen Balıkesirli olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü’nde eğitimi sürdürüyor. Milli atlet olan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. Engelli koşu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde etti.

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        Survivor 2023’de son dörde adını yazdırdı. Nefise 13 Haziran gecesi rakibi Özgür ile kaldığı finalde en yüksek SMS oyunu alarak Survivor 2023 şampiyonu oldu.

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