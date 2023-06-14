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Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nefise Karatay mesleği ve biyografisi

Survivor 2023 finali bugün yapıldı. Bu seneki Survivor şampiyonu Nefise Karatay oldu. Yarışmanın birincisinin açıklanmasıyla "Survivor Nefise nereli, kaç yaşında, kimdir?" soruları araştırması sıklaştı. İşte, Survivor Nefise Karatay'ın mesleği ve hayatı hakkında merak edilen detaylar haberimizin devamında...

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  • Survivor Nefise kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 Survivor Şampiyonu Nefise Karatay kimdir ve mesleği nedir?

    Survivor 2023'te sona gelindi. Büyük mücadelelere sahne olan Survivor'da onlarca isim arasından finale kalan yarışmacılar Nefise ve Özgür oldu. Başarılı performansı ile dikkatli üzerine çeken Nefise Karatay'ın hayatı merak ediliyor. Bizler de sizler için "Survivor Şampiyonu Nefise kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, Nefise Karatay'ın biyografisi...
  • Survivor Nefise kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 Survivor Şampiyonu Nefise Karatay kimdir ve mesleği nedir?

    SURVIVOR NEFİSE KİMDİR?

    Survivor Nefise, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin ferdi olan Nefise'nin ailenin ilk çocuğu olduğu biliniyor. 2023 Survivor yarışmacısı Karatay, şimdilerde 23 yaşında. 
  • Survivor Nefise kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 Survivor Şampiyonu Nefise Karatay kimdir ve mesleği nedir?

    Milli atlet olan Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.
  • Survivor Nefise kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 Survivor Şampiyonu Nefise Karatay kimdir ve mesleği nedir?

    Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti. 2023 Survivor'da yarışan isimler arasında bulundu.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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