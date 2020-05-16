Survivor'un 78. bölümünde Survivor Nisa yarışamda yer almayınca izleyenler Survivor Nisa neden yok sorusunun yanıtını aramaya başladı. Acun Ilıcalı instagram hesabından yaptığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.

SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?

Nisa'nın son durumu ile ilgili bilgiler veren Acun Ilıcalı şunları söyledi: Nisa sevenler şunları unutmasın Nisa'yı yarışmaya alan biziz. Nisa zaten bırakmak istediğinde de destek oldum, bunu da düşünmek lazım. Mert benim canım ciğerim Instagram'da ilk seni takip edeceğim demişim, samimiyetimi göstermişim yine aç kaldığı için bir şeyler söylendi.

"NİSA YARIŞMA GÜNÜ YARIŞMAK İSTEMİYORUM DİYOR, BİZ NE YAPALIM"

Nisa'ya dönecek olursak tamamen psikolojik, tanıtımda yanlış bir görüntü konmuş 40 tane şey çıkartıyorsunuz. Montajı yapan arkadaş yanlış yapmış. Nisa sevenlere söylüyorum, yarışma günü yarışmak istemiyor biz ne yapalım. Nisa'yı çok iyi anlıyorum çok da severim. Kendi yeğenim katılsa ve yarışmaya çıkmasa ne diyeceğim, oyun oynamıyor sonra ödüle gidiyor yine destekliyorsunuz. Allah korusun kız sizin yazdıklarınızı okusa düzelme ihtimali yok. Her yaptığına sempatik bakan birileri olduğunu gördüğü zaman olmaz, doğruyu söyleyen insanlarla birlikte olmanız lazım. Dokunulmazlık oyununa çıktı ama yarın çıkar mı bilmem. Psikolojik dediğimiz şu... oyunu oynamak istemedi.

"NİSA BIRAKSA BIRAKACAKTI"

Nisa bıraksa bırakacak zaten, bırakmadı. Nisa'yı en son oyuna çıkmayınca kliniğe götürdük ve orada Nisa ayrılıyormuş gibi muamele yapıldı. Bu satten sonra iş Nisa'ya kalıyor. Onunla güzel bir konuşma yaptık ve kararı artık kendisi verecek.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.



8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.