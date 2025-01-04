Survivor'da ödül oyunu için geri sayım başladı. Survivor'da zorlu ada koşulları ve yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücade verecek. Peki, "Survivor ödül oyunu kim kazandı? 4 Ocak Survivor ödülü ne oldu? " İşte Survivor'un son bölümde yaşanan gelişmeler...