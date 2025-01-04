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        Haberler Bilgi Magazin Survivor ödül oyunu kim kazandı? 4 Ocak Survivor ödülü ne oldu?

        Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da ödül oyunu heyecan yaşanıyor. Survivor'da ödül oyunu gecesinde, ödül oyununu kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Survivor'da Gönüllüler ve All Star takımı yılın ilk ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 4 Ocak Survivor 2025'de ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 20:12 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:19
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        Survivor'da ödül oyunu için geri sayım başladı. Survivor'da zorlu ada koşulları ve yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücade verecek. Peki, "Survivor ödül oyunu kim kazandı? 4 Ocak Survivor ödülü ne oldu? " İşte Survivor'un son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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        SURVİVOR ÖDÜLÜ NE OLDU?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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