Survivor 2021'de bu hafta ödül kızarmış piliç ve kola idi. Zorluk parkuları aşan yarışmacılar rakibinden önce atış yapmaya çalıştı. Son bölüme atışları ve parkur hızı ile Merve Aydın damga vurdu. Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 7

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan ve Hanzade Ofluoğlu eleme adayı oldu. Salı akşamı SMS birincisi bir eleme adayı daha belirleyecek. Rakibinden en az oyu alan adaya veda edecek.