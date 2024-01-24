Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 24 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Zorlu ada şartları yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Kıyasıya rekabetin sürdüğü Survivor'da, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için parkura çıkıyor. Nefesleri kesmesi beklenen ödül oyununu kazanan takım kadar, ortaya konan ödülde merak konusu oldu. İşte 24 Ocak Çarşamba Survivor All Star'da ödül oyununu kazanan takım...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen ödül oyununda bir takım ödülün sahibi olacak. Peki, "24 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor ödülü hangi takım aldı?" İşte 24 Ocak Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...
24 OCAK SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?
MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Seda Aktuğlu
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
Berna Gözbaşı
Aysun Kesin