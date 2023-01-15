Survivor tüm hızıyla bu akşam başlıyor. Survivor bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler takımlarıyla izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da bu akşam ilk ödül ve dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı? İşte 15 Ocak Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...