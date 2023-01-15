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Survivor ödül ve dokulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ocak Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor 2023, ödül ve dokunulmazlık oyunu ile başladı. Survivor bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler konseptiyle ekranlara geliyor. Yarışmanın takipçileri Survivor ilk dokunulmazlık ve ödül oyununu hangi takımın kazandığını sorguluyorlar. İşte 15 Ocak 2023 Survivor son bölümde yaşananlar

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  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor tüm hızıyla bu akşam başlıyor. Survivor bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler takımlarıyla izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da bu akşam ilk ödül ve dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı? İşte 15 Ocak Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

  • SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı, açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununun galibi henüz açıklanmadı. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da oynanan dokunulmazlığın ardından kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Survivor'da ilk eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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