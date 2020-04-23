Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ev ödülünü hangi takım kazandı? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yarışmacılar orman evde vakit geçirmek için kıyasıya mücadele ettii.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ağaç evde konaklamak ve annelerinin seçtiği yemeklerden tadmak için yarışmacılar zorlu parkurda mücadele ettiler. Ödülü ise 10'a 8 ünlüler takımı kazandı

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde yarışmaya veda eden isim belli oldu. 21 Nisan Salı akşamı ekrana gelen Survivor'ın son bölümünde ada konseyi toplandı ve 10. Hafta SMS sıralaması açıklandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı için kullanılan SMS oylamasında ilk iki sırayı alanların açıkladığı isimler ile haftanın eleme adayları belli oldu. Son olarak eleme adayları arasında en az oyu alan Ezgi Survivor’dan elendi.

SURVİVOR 10. HAFTA SMS SIRALAMASI

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde SMS oylaması sonuçları açıklandı. Survivor’da bu hafta Cumartesi günü Gönüllüler, Pazar günü Ünlüler için SMS oylaması yapılmıştı. 21 Nisan Salı gecesi ekrana gelen Survivor 53. Bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, SMS sıralamasını açıklandı.

Survivor Ünlüler takımı SMS sıralaması

8. Aşkım

7. Ezgi

6. Elif

5. Yunus Emre

4. Sercan

3. Ersin

2. Aycan

1. Mert

Survivor Gönüllüler takımı SMS sıralaması

8. Gizem

7. Ardahan

6. Berkan

5. Yasin

4. Nisa

3. Evrim

2. Cemal Can

1. Barış

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