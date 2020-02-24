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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Şubat Survivor son bölüm

Survivor ödül oyununda yine nefes kesen anlar ve gerilimler yaşandı. Survivor'da yarışmacının performansını etkileyen en önemli sorun açlık. Bu yüzden yemek ödüllerini kazanmayı her iki takım da çok istiyor. Peki bu akşamki ödül oyununu kim kazandı?

Survivor

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor son bölümde neler oldu? soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Heyecanın arttığı Survivor'da takımlar içerisindeki gerilim ve kutuplaşmalarda kendini göstermeye başladı. Hem Ünlüler takımı hem de Gönüllüler takımı yarışmacıları gruplaşmalardan şikayet etmeye başladı. İşte 24 Şubat Survivor son bölüm özeti...

SURVİVOR EN İYİ YARIŞMACI ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

Ünlüler takımında Perviz ve Elif, Gönüllüler takımında da Cemal Can ile Meryem en iyi performansı göstererek en iyi yarışmacı ödülü için Perviz ile Cemal Can ve Elif ile Meryem ödül için mücadele etti. Kadınlarda Meryem, erkeklerde Perviz en iyi yarışmacı oldu. Meryem takımından ödüle götürmek için Evrim, Tayfun ve Ardahan'ı seçti. Perviz'de Ersin, Elif ve Barış'ı ödüle götürmeye karar verdi. Meryem'in Ceyhun'u seçmemesi Yasin'in tepkisini çekti. Ve adada kısa süreli bir tartışma yaşandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu için mücadele edildi. Geçtiğimiz günlerde Evrim'in bir sıcak çay içmek istediğini söylemesine kayıtsız kalınmadı ve bu akşamki ödül çay ile peynirli poğaça oldu. Ödül için 3'er kişiden oluşan takımlarla maç yapıldı. Profesyonel futbolcu olan Aycan ile Sercan'ın performansları göz doldurdu. Ancak Ünlüler takımını ödüle götürmeye Aycan ve Sercan'ın performansı yetmedi. Ve Gönüllüler yine geriden geldikleri oyunda ödülü kapmayı başardı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta Ünlüler takımından bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Survivor eleme adayının belirlendiği ada konseyinde Derya, Aycan'ın kendisine yaptığını iddia ettiği mobbingi ve küfürü anlattı. Aycan da küfür ettiğini itiraf etti ve özür dilediğini söyledi. Aycan takımın neyin ne olduğunu bildiğini söyleyerek Derya ile olan polemiği sürdürmeyeceğini söyledi.

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