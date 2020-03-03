Survivor ödül oyununu kim kazandı? Soruları Survivor 2020'nin son bölümünü kaçıranlar tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı hamburger ve tost yemek ödülü için kıyasıya mücadele etti.

CEMAL CAN'IN GÖZYAŞLARI!

Survivor'dan sakatlığı nedeniyle elenen Fatma, Gönüllüler ekibi ile vedalaşmak üzere yeniden adaya geldi. Cemal Can ile arkadaş olan Fatma'nın gözyaşları izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 2 Mart ödül oyunu yarışmasında, yarışmacılar zorlu parkurda performanslarını sergiledi. Hamburger yiyebilmek için mücadele eden iki takımdan kazanan 10'a 7 gönüllüler oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ikinci oyun ise tost için oldu. En iyi kadın ve en iyi erkek yarışmacıların yer aldığı yarışta Ünlüler kazandı.