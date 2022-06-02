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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Haziran 2022 Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor ödül oyunu heyecanı ile devam ediyor. Son olarak Kırmızı takımdan Sema Aydemir'in vedasının ardından dört kadın yarışmacı kalmasıyla haftalık takım dönemi başladı. Bu akşam yapılan konseyle bu haftaki takımlar belirlendi. Yeni takımlarla oynanacak ilk ödül oyununun kazananı da izleyicilerin gündeminde. İşte 2 Haziran 2022 Survivor son bölümde yaşananlar ve yeni takımlar...

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    Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? 2 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar nasıl oldu?

    Survivor'da sayıların azalmasıyla finale yaklaşılıyor. Dün akşam gerçekleştirilen eleme konseyinde Sema Aydemir vedası yaşandı. Kadın sayısının dörde düşmesiyle haftalık takım dönemi başladı. Yarışmanın izleyicileri Survivor'ın bu haftaki takımlarını araştırıyorlar. Peki, Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor ödül oyununun kazananı kim oldu? İşte Survivor ödül oyununun kazananı...
  • 02
    Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? 2 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar nasıl oldu?

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.
  • 03
    Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? 2 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar nasıl oldu?

    SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

     

    Survivor'da haftalık takım dönemi bu akşam itibarıyla başladı. Takımların en yüksek performansa sahip olan yarışmacıları takım kaptanı olacaklar ve haftalık takımları oluşturacaklar. Bu hafta Kırmızı takımda en yüksek performanlı yarışmacı Adem olurken, Mavi takımdaki en yüksek performansa sahip isim ise Nagihan oldu. Adem ve Nagihan arasında daha yüksek performans yüzdesine sahip olan yarışmacının Nagihan olduğu açıklandı. Buna göre ilk seçme hakkı Nagihan'a verildi. İşte bu haftaki kırmızı ve mavi takım... 

    KIRMIZI TAKIM

    Adem

    Anıl 

    Batuhan 

    Nisa

    Evrim 

    MAVİ TAKIM

    Nagihan

    Ayşe

    Atakan

    Berkan

    Ogeday

    Hikmet
  • 04
    Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? 2 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar nasıl oldu?

    SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

    Survivor'da 1 Haziran akşamı elenen isim yapılan konseyde belli oldu. Survivor'da bu hafta Sema Aydemir yarışmaya veda etti.

    SURVİVOR SEMA KİMDİR?

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