Survivor Türkiye - Yunanistan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da bu akşam önce ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ardından Türkiye takımındaki sembol oyunu izleyicilere sunuldu. Ödül oyununda, karınları iyice acıkan yarışmacılar için oldukça önemliydi. Bu yüzden de kıyasıya rekabet yaşandı. Ve ödül oyununda her iki takım için de bir sürpriz yaşandı. Survivor 2019'un son bölüm özeti haberimizde.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda yemek, karnı iyice acıkan yarışmacılar için oldukça önemliydi. Yunanistan takımı oyunun sonunda 9 - 7 önde gitti. Ancak Türkiye takımı skoru 9 - 7'den 9 - 9'a getirdi. Acun Ilıcalı burada bir açıklama yaptı ve bugün bir kazanan olmasın diyerek ödülü iki takıma da verdiklerini açıkladı. Takımlar karınlarını doyurarak moral depoladı.

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sembol oyunu için Türkiye takımında nefes kesen mücadele yaşandı. Kadınlarda Ecem sembolü kazanan isim oldu. Erkeklerde ise sembolün sahibi Atakan oldu.

SURVİVOR'DA YARIN NE OLACAK?

Survivor'da yarın akşam Survivor 2019'un ilk iletişim oyunu oynanacak. Ancak fragmanda Türkiye takımı arasında büyük bir gerilimin yaşandığı görülüyor. Ve Acun Ilıcalı, Yusuf'u fazla tehditkar konuştuğu gerekçesiyle uyarıyor.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yunanistan takımının kendi içerisinde yaptığı oylamada ilk eleme adayı 8 oy ile Ioulieta Kitrinou oldu. Dokunulmazlık kolyesini kazanan Nikos eleme adayı olarak Spyros ismini verdi. Ria ise eleme adayı olarak Vasilikos'u potaya koydu.