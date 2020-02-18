Survivor ödül oyununu kim kazandı soruları merak konusu oldu. Survivor'ın son bölümünde yarışmacılar çok önemli olan erzak oyunu için yarıştı. Daha sonrasında bir kez daha parkura çıkan yarışmacılar nohut pilav ödülü için adeta kıyasıya mücade etti. Peki, ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk olarak ödül oyunu için yarışıldı. Kazanan takımın erzak sahibi olacağı yarışta Gönüllüler iyi bir performans sergiyerek kazandı.

SURVİVOR YEMEK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın ikinci oyunu ise yine bir ödül oyunuydu. Kazanan takımın nohut pilav yiyeceği yarışta kazanan 5'e 4 Gönüllüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da yarın bir kişi adaya veda edecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler arasından bir yarışmacı elenecek. İlk eleme adayı ise Fatma, yarın yarışların ardından iki kişi daha belirlenecek.