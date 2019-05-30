Survivor ödül oyununu kim kazandı soruları merak konusu oldu. Survivor'ın son bölümünde yarışmacılar iki ayrı ödül oyunu için yarıştı. Siyah ve Beyaz olarak iki gruba ayrılan yarışmacılar ödül oyunu sonrasında adaları birleşti. Peki, ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk olarak Siyah ve Beyaz takım yemek ödülü için yarıştı. Beyaz takım 10'a 8 ödülü kazandı. Yarışmacılar, hem karınlarını doyurdu hem de pasta ve kahve ile keyif yaptılar.

SURVİVOR YEMEK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Öte yandan Survivor'da bu akşam sürpriz bir oyun vardı. MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyesi olan Mehmet Şef, Siyah ve Beyaz takım için hazırladığı menüyü sundu ve yarışmacılardan yapmasını istedi. Beyaz takımda Afroditi talihsiz bir kaza yaşadı, elini kesti. Eğlenceli geçen ödül oyununda kazanan takım ise Siyah takım oldu. Yarışmacılar usta şeflerin hazırladığı menü ile ziyafet çekti.