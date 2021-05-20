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Survivor Poyraz diskalifiye mi olacak?

Survivor 2021'de Mavi ve Kırmızı takım arasında gerginlik devam ediyor. Mavi takım oyuncuları sık sık karşı takımı kışkırtmaya yönelik davranışlar sergiliyor. Son olarak Poyraz'ın Kırmızı takımı kızdırmak için yaptıkları üzerine "Survivor Poyraz diskalifiye mi olacak?" sorusu gündeme geldi

Survivor Poyraz diskalifiye mi olacak?

Survivor 2021'de Mavi takımın erkek yarışmacıları karşı takımı kızdırmak için ataklarda bulunuyor. Son olarak Poyraz'ın karşı takımdan Berkay'ın yakın arkadaşı olmasını sebep göstererek benchte durması sınırları aşması üzerine Batuhan ve İsmail duruma tepki gösterdi.

SURVİVOR POYRAZ DİSKALİFİEY OLUR MU?

Batuhan, oyun alanına sürekli olarak Poyraz’ın girdiğini dile getirirken hal ve tavırlarıyla da kendisini tilt ettiğini açıkladı. Bir şey dememek için çok çaba sarf ettiğini ise "Artık gerçekten aşırı yoruldum bu durumdan. Bir şey dememek için kendimi sıkıyorum, tırnaklarımı yiyorum ama cidden artık sabrım kalmadı" dedi.

İsmail ise konu hakkında; "Poyraz zaten sürekli olarak bizimle uğraşmak, bizi sinir etmek, ortalığı karıştırmak gibi amaçları var. Ha, evet bunu da yapıyorlar yani. Bizim moral ve motivasyonumuzu bozup oyunları kendileri alıyorlar. Hani artık ne diyeceğimi bilmiyorum" açıklamasında bulundu

Acun Ilıcalı kısa bir süre önce ise "Sürekli bel altı sözler diyorsunuz! Bu gerçekten çok ayıp. Bir daha olmasını istemiyorum" diyerek, Poyraz ve Dora’yı uyarmıştı.

Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı diskalifiye etmek için çok önemli bir sebebin olması gerektiğini açıklamıştı. Her ne kadar Poyraz hakkında diskalifiye iddiaları ortaya atılsa da yarışma kuralları gereği böyle bir durum söz konusu değil.

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