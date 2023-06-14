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Survivor şampiyonu kim oldu? 2023 Survivor birincisi canlı yayında açıklandı!

Survivor şampiyonu bu akşam canlı yayında belli oldu. 2023 Survivor, kıyasıya rekabete sahne olurken heyecanlı anlar yaşattı. Büyük mücadelelerin ardından final koltuğuna iki kişi oturdu. Yarışmanın takipçilerinin gözler ise "Survivor kim kazandı, kim şampiyon oldu?" sorusuna çevrildi. Yapılan SMS oylaması sonucuna göre Nefise Karatay ve Özgür Tetik arasından bir isim bu sene Survivor birincisi oldu. Finali İstanbul Kuruçeşme Arena'da gerçekleştirilen Survivor'da, şampiyon olan yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından son dakika açıklandı. İşte, Survivor 2023 şampiyonu olan isim hakkında merak edilenler...

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  • Survivor şampiyonu kim oldu? SON DAKİKA ŞAMPİYON AÇIKLANDI! 2023 Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü birinci oldu?

    Survivor şampiyonu belli oldu! 2023 Survivor'da final heyecanı yaşandı. Bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler konsepti ile izleyici karşısına çıkan Survivor nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Survivor'da finalist koltuğuna Nefise ve Özgür oturmaya hak kazandı. Peki, Survivor'ı kim kazandı, şampiyon kim oldu? İşte, 2023 Survivor birincisi olan isim hakkında detaylar...
  • Survivor şampiyonu kim oldu? SON DAKİKA ŞAMPİYON AÇIKLANDI! 2023 Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü birinci oldu?

    SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Survivor birincisi olmak için Nefise ve Özgür arasında son bir mücadele yaşandı. SMS oylaması sonucuna göre 2023 Survivor şampiyonu Nefise oldu. 

    SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

    SURVİVOR ÖZGÜR KİMDİR?
  • Survivor şampiyonu kim oldu? SON DAKİKA ŞAMPİYON AÇIKLANDI! 2023 Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü birinci oldu?

    SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

    12 Haziran Pazartesi akşamı yarı finali gerçekleşen Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Survivor yarı finalde yer alan Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür arasından iki kişi SMS oylaması sonucuna göre finalist oldu.
  • Survivor şampiyonu kim oldu? SON DAKİKA ŞAMPİYON AÇIKLANDI! 2023 Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü birinci oldu?

    SURVİVOR'I KİM KAZANDI?

    İlk etapta şampiyonluk hayallerine veda eden isim Ertuğ oldu. Geriye kalan üçlü arasından bir sonraki elenen isim Yusuf oldu. Böylelikle; final koltuğuna Özgür ve Nefise oturdu. 
  • Survivor şampiyonu kim oldu? SON DAKİKA ŞAMPİYON AÇIKLANDI! 2023 Survivor kim kazandı, Nefise mi Özgür mü birinci oldu?

    SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILDI? 

    Dominik'te gerçekleşen yarışmaların ardından büyük final Türkiye'de yapılacak. İstanbul Beşiktaş'taki Kuruçeşme Açıkhava finale sahne olacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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