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Survivor Sema sakatlandı mı? Survivor Sema'ya ne oldu?

Survivor yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımının güçlü isimlerinden Sema Aydemir'in düştüğü görülüyor. Parkurda engelden geçerken ağlara kafası takılan Sema'nın düştükten sonra yerde kaldığı anlar endişe yarattı. Peki, Survivor Sema'ya ne oldu? İşte detaylar...

  • 01
    Survivor Sema'ya ne oldu, diskalifiye mi olacak? Survivor Sema Aydemir sakatlandı mı?

    Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Hızlı elemelere geçilirken hemen her gün bir dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacıların Survivor'daki kaderini belirleyen dokunulmazlık oyunları büyük önem arz ediyor. Varını yoğunu koyarak yarışan isimlerin sakatlanması da kaçınılmaz olabiliyor. Survivor yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımının başarılı kadın yarışmacısı Sema'nın yerde kaldığı anlar hem yarışmacıları hem de sevenlerini korkuttu. Peki, Survivor Sema'ya ne oldu? İşte detaylar...
  • 02
    Survivor Sema'ya ne oldu, diskalifiye mi olacak? Survivor Sema Aydemir sakatlandı mı?

    SURVİVOR SEMA'YA NE OLDU?

    Survivor'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanda Sema Aydemir'in sakatlandığı görülüyor. Survivor Sema parkurdan hızla geçmeye çalışırken ipli bir engele takıldığı ve yerde kaldığı anlar endişe yarattı. 

    Diğer yarışmacıların yardım için yanına koştuğu sırada Sema'nın kendinde olmadığı görülüyor. Paramedik acil müdahalede bulunurken ikiz kardeşi Seda'nın "Sema derin nefes al" dediği anlar dikkat çekiyor. 
  • 03
    Survivor Sema'ya ne oldu, diskalifiye mi olacak? Survivor Sema Aydemir sakatlandı mı?

    SEMA ELENECEK Mİ? 

    Konseyde takım arkadaşı Nagihan'ın ağladığı anlar sosyal medyada Sema diskalifiye mi edilecek? Diye yorumlanırken Sema'nın durumu henüz belli değil. Bu akşam yayıynlanacak Survivor yeni bölümünün ardından Sema'nın durumu netlik kazanacak. 
  • 04
    Survivor Sema'ya ne oldu, diskalifiye mi olacak? Survivor Sema Aydemir sakatlandı mı?

    Survivor Sema'nın ağlara takıldıktan sonra yerde kalması akıllara Survivor 2018 yılındaki benzer bir kazayı akıllara getirdi. Hakan kafes gibi bir düzeneğin içinden geçerken iplere boynu takılmış ve yere yığılmıştı. Oyun alanında yapılan acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Hakan Hatipoğlu'nun boynu incinmiş ve 1,5 ay yarışmadan uzak kalmıştı. 

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