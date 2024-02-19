Survivor Sercan ve Mustafa diskalifiye mi olacak? Survivor Sercan kimdir?
Survivor'da tansiyon yükseliyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Kıran kırana geçen mücadeleler yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor yeni bölüm fragmanında, Sercan ve Musta Kemal'in tartışması yarışmaya damgasını vurdu. Yayınlanan fragman, "Survivor Sercan ve Mustafa diskalifiye mi olacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
Survivor'da gerilim her geçen gün artıyor. Survivor'da yeni bölüm fragmanında Sercan ve Mustafa Kemal arasında gerilim dikkatlerden kaçmazken, ikili arasında yaşanan gerilim, "Survivor Sercan ve Mustafa diskalifiye mi olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Survivor Sercan ve Mustafa ikilisi arasında yaşanan gerilimin sebebi ve konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
SURVİVOR SERCAN VE MUSTAFA KEMAL DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Survivor yeni bölüm fragmanında Sercan ve Mustafa Kemal arasında yaşanan gerilim yarışmaya damga vurdu. İkili arasında yaşanan tartışma, "Survivor Sercan ve Mustafa diskalifiye mi olacak?" Sorularını beraberinde getirdi. Bu sorunun yanıtı Survivor All Star yeni bölümün yayınlanması ile yanıt bulacak. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVIVOR SERCAN KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?
Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Profesyonel ragbi oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 2010 yılından beri oyuncusudur. Crossfit sporuyla da ilgilenen yarışmacı, çeşitli yerlerde Rugby Koç'u olarak görev yaptı.
Mustafa Kemal, 2008 - 2011 yılları arasında bir Fransız ragbi takımı olan “RC Vichy Rugby” kulübünde oynadı.
2011 - 2015 yılları arasında İstanbul’da Koç Üniversitesinde Rugby takımı Koç'u olarak görev yaptı. “Survivor 2018 All Star” yarışmasına katıldı.
Eşi Esra ile evli olan Mustafa Kemal'in bir çocuğu olduğu biliniyor.