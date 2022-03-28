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Survivor'da takımlar karışacak mı?

Survivor 2022 All Star birleşme partisiyle devam ediyor. Yarışmacı sayısı 22'ye düştü ancak Ünlüler takımı 9 kişi, Gönüllüler takımı ise 13 kişiyle birleşme partisine girdiler. Yarışmacılar arasındaki dengesizlik takımların karışma ihtimalini akıllara getirdi. Peki, Survivor'da takımlar karışacak mı? İşte detaylar...

  • 01
    Survivor takımlar karışacak mı, ne olacak? 2022 Birleşme partisi sonrası Survivor takımları nasıl oluşacak?

    Survivor'da birleşme partisi heyecanı başladı. Hızlı eleme turlarının ardından üç hafta içinde toplamda altı yarışmacı adaya veda etti. Gönüllüler ve Ünlüler takımında eşitsizlik söz konusu olmasıyla takımların karışıp karışmayacağı araştırılıyor. Peki, Survivor'da takımlar karışacak mı? İşte detaylar...
  • 02
    Survivor takımlar karışacak mı, ne olacak? 2022 Birleşme partisi sonrası Survivor takımları nasıl oluşacak?

    SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

    25 Mart Cuma günü gerçekleşen konseyin ardından Acun Ilıcalı Birleşme Partisi'nin detaylarını açıkladı. Ilıcalı;

    "Bugün bir aday çıkıyor, yarın bir aday daha çıkıyor, ondan sonra Birleşme Partisi'ne giriyorsunuz. Birleşme haftası pazar günü (27 Mart) itibarıyla başlıyor. Pazar günü Survivor'ın birleşme görüntülerini seyircilerimiz görebilir. Üçüncü dokunulmazlık birleşmeden sonra olarak salı günü yayında olacak. Önce Birleşme Partisi'ni yaşayacaksınız, sonra dokunulmazlığa çıkacaksınız. Seyircilerimiz de salı akşamı itibarıyla oy kullanacak. Çarşamba itibarıyla yeni oylarla bir eleme olacak." diye belirtti.
  • 03
    Survivor takımlar karışacak mı, ne olacak? 2022 Birleşme partisi sonrası Survivor takımları nasıl oluşacak?

    SURVİVOR'DA TAKIMLAR BİRLEŞECEK Mİ?

    Takımların karışıp karışmayacağı ile ilgili Acun Ilıcalı konseyde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Öncelikle seyircilerimize soracağım. Seyircilerimiz oyunun bir parçası. Takımlar değişmeli mi değişmemeli mi diye Instagram sayfasından story olarak koyuyorlar. Bu fark bence 60'a 40'a kadarsa değişmemeli. 60'ın üzerine çıkıyorsa değişsin oranı onu biz değerlendireceğiz." dedi.

    Birleşme partisinin ardından yapılacak ilk konseyde konuya ilişkin net bir açıklama yapılması bekleniyor.  

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