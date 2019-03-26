Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında zorlu ada koşulları ve yarışmalar ile mücadele eden yarışmacılar canlarını dişine takarak yarışıyor... Haberimizde Yunan takımının başarılı yarışmacısı Elpida Meziridou'nun hayatını ele aldık işte tüm detaylar...

Elpida Meziridou Kimdir?

28 yaşında olan Elpida, Kıbrıs'ta yaşıyor. Bir inşaat firmasında satış sonrası yönetici olarak çalışıyor. Crossfit, kick boks ve atletizm dallarında spor yaptı. Her türlü durumda sakin ve pozitif olduğunu söyleyen Elpida, kendisini rekabetçi, keyifli ve dinamik görüyor.