Survivor Türkiye Yunanistan kim kazandı

Survivor Türkiye Yunanistan dokunulmazlık kim kazandı? Soruları çığ gibi büyürken gecenin sonunda kazanan takım ve elenen isim belli oldu. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan bu akşam ikinci bölümü ile ekranlara geldi. Her bölümde olduğu gibi yine bu bölümde de nefesler tutuldu ve kazanan takımın kim olacağı merak konusu oldu. Dün akşamki Survivor yarışmasında ödül ve dokunulmazlık ödülünü Türkiye takımı kazandı ve Yunanlılar adalarından gitmesini istediği kişilerin adını verdi. 3 Şubat Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında ise dokunulmazlık ödülü için mücadele veren iki takım yarışmayı kazanmak için kıyasıya yarıştı. Erkeklerde Türkiye, kadınlarda ise Yunan takımı başarılı çıktı. Türklerden Hikmet ise gecenin en başarılı ismi oldu.

SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN KİM KAZANDI?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan dokunulmazlık ödülünü kazanan takım Türkiye oldu. Yunanistan karşısında 10-8 skor elde eden Türkiye takımında galibiyeti Hikmet getirdi. Acun Ilıcalı, Türkiye takımını gönülden tebrik etti ve dokunulmazlık sembolünü Hikmet'e verdi. Yarışmanın önde gelen ismi Hikmet Tuğsuz, kazanmaya alışkın olduklarını söyleyerek iddialı bir açıklamada bulundu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN ELENEN KİM?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında dokunulmazlık ödülünü kaybeden takım Yunan takımı oldu. Türkiye'ye 10-8 yenilen Yunan takımı arasında da gerginlik yaşandı. Saatler sonra gerçekleşecek olan ada konseyinde Yunan takımından bir kişi elenecek. Elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanır açıklanmaz haber sitemizde.

ACUN ILICALI'DAN KÖTÜ HABER

Survivor 2019'un ilk ada konseyinde sunucu Acun Ilıcalı, yarışmacılara kötü haber veriyor... Detaylar az sonra haberimizde.