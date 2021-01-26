Survivor 2021'de büyük mücadele TV8 ekranlarında başladı. İlgiyle izlenen macera yarışması Survivor'da bu yıl kimlerin yarıştığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki büyük bir merakla araştırılan Survivor 2021'in Ünlüler kadrosunda kimler yer alıyor?

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;

Baş pehlivan İsmail Balaban,

Milli tenisçi Melis Sezer,

Oyuncu Çağrı Atakan,

Milli atlet Meryem Kasap, (Diskalifiye oldu)

Oyuncu ve komedyen Hayrettin,

Eski futbolcu Barış Özbek,

Milli basketbolcu Merve Aydın,

Oyuncu Batuhan Karacakaya,

Oyuncu Öykü Çelik,

Oyuncu Cemal Hünal (Diskalifiye oldu)

Bahar Seviş

Sergen Bayar