Gönüllüler ve Ünlüler olmak üzere iki takımdan oluşan Survivor yarışmacıları araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk bölümüyle bu hafta yani 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelmesi beklenen Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Melis Sezer araştırılıyor. Survivor Ünlüler Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında ve nereli? İşte Melis Sezer hakkında merak edilenler

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 27 yaşındaki genç sporcu Melis Sezer, Türk millî tenisçidir. Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

İstanbul'da yaşayan ve 1,68 cm boyunda olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.