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Bu yıl bir kez daha All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor'da, yeni sezon öncesi kimin hangi takımda yarışacağı bugün netlik kazanıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında saat 19:30'da başlayacak "Survivor All Star 2024 Takımlar Belli Oluyor" programında yer alacak isimleri bir araya getirdik...