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        Haberler Televizyon Survivor yarışmacıları kimler, tam kadro açıklandı mı? Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak?

        Survivor All Star yarışmacıları tam kadro! 2024 Survivor yarışmacıları kimler?

        Survivor All Star'da artık geri sayım başlamış durumda. Bu sezon 18. yeni sezonu ile ekranlara gelecek yarışmada bu akşam takımlar belli olacak. 18 yarışmacının mücadele edeceği fenomen yarışmada, kimlerin hangi takımda olacağı büyük merak konusu. İşte, Survivor'da yeni sezonun yarışmacıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:00
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        Bu yıl bir kez daha All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor'da, yeni sezon öncesi kimin hangi takımda yarışacağı bugün netlik kazanıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında saat 19:30'da başlayacak "Survivor All Star 2024 Takımlar Belli Oluyor" programında yer alacak isimleri bir araya getirdik...

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        SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        SMS oylamasının kaldırılacağı Survivor All Star yarışmasının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yarışmanını 2024 yılının ilk ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

        Konuya dair resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

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        SURVIVOR ALL STAR 2024 KADROSU

        1- Nihat Altınkaya

        2- Nagihan Karadere

        3- Damla Can

        4- Doğukan Manço

        5- Nefise Karatay

        6- Merve Aydın

        7- Yiğit Poyraz

        8- Sercan Yıldırım

        9- Aleyna Kalaycıoğlu

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        10- Ogeday Girişken

        11- Seda Ocak

        12- Yasin Obuz

        13- Sahra Işık

        14- Gizem Memiç

        15- Özgür Tetik

        16- Furkan Kızılay

        17- Ersin Korkut

        18- Hakan Hatipoğlu

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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