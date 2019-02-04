Dimitris Margaritis ismi internette araştırılmaya başlandı. Survivor yarışmasında dikkat çeken isimler arasında. Yaşı ve yetenekleri dikkat çekiyor. Peki Dimitris Margaritis kimdir, kaç yaşındadır ve mesleği nedir?

DİMİTRİS MARGARİTİS KİMDİR?

Dimitris Margaritis 45 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Evli ve 14 yaşında bir kız çocuğuna sahip. Atina’nın en büyük hapishanesinde bekçi olarak çalışıyor. Mesleği ona Survivor’ın en sert erkeği ünvanını veriyor. Kendisi bir dekatlon atleti ve askeri görevini Yunan Özel Kuvvetleri'nde yapmış. Takma adı Rambo.

2019 SURVİVOR DİMİTRİS MARGARİTİS

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