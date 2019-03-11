Vasilis Vasilikos, Survivor 2019'da ki amacı; hayatta kalmak için takım arkadaşlarıyla birlikte çalışabilmek ve sonunda kazanan olmak. Onu ayırt eden şey ekip çalışması ve rekabetçiliktir. Peki, Vasilis Vasilikos kimdir? İşte detaylar...

VASİLİS VASİLİKOS KİMDİR?

27 yaşında olan Vasileios, inşaat mühendisliği okudu ve yurtdışında oyunculuk yaptı. Geçmişte profesyonel olarak basketbol oynadı. Survivor'daki amacı, hayatta kalmak için takım arkadaşlarıyla birlikte çalışabilmek ve sonunda kazanan olmak. Onu ayırt eden şey ekip çalışması ve rekabetçiliktir.