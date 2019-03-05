Survivor Türkiye-Yunanistan heyecanı durmadan devam ediyor. Yunanistan takımında birbirinden iddialı yarışmacılar var. Onlardan biri de Ria Kolovou. Hem hırslı hem de sportif yönü onu ön plana çekiyor. Çok sosyal bir kişiliğe sahip; fakat bazen biraz bencil olabiliyor. Kendine özen göstermeyi ve temizliği çok seviyor. Peki Ria Kolovou kimdir, kaç yaşındadır ve mesleği nedir?

RİA KOLOVOU KİMDİR?

Ria Kolovou 30 yaşında ve Edessa'dan geliyor. Ulusal Spor Akademisi mezunu ve son bir yıldır Mikonos adasında bir butik sahibi. Çok sosyal bir kişiliğe sahip; fakat bazen biraz bencil olabiliyor. Kendine özen göstermeyi ve temizliği çok seviyor.