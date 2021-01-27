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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 26 Ocak Survivor 2021 ilk iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de dün akşam ilk iletişim oyunu oynandı, kazanan takımın yarışmacılarının duygu dolu anları ekrana geldi. Eleme konseyinde SMS birincileri tarafından açıklanan iki isim ile Survivor haftanın eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor’da kim elendi, kim gitti? 26 Ocak Survivor 2021 ilk iletişim oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 26 Ocak Survivor 2021 ilk iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de dün akşam bir kişi adaya veda etti. Survivor’da bu hafta dokunulmazlık oyunları müthiş bir mücadeleye sahne olmuş, ilkini Ünlüler kazanırken ikinci dokunulmazlığı Survivor tarihine yazılacak geri dönüşü ile Gönüllüler kazanmıştı. Bunun sonucunda ada oylamasında Gönüllüler takımından Aleyna, Ünlüler takımında İlayda eleme adayı olmuştu. SMS birincilerinin söylediği isimler ile 4 eleme adayı arasından elenen yarışmacı belli oldu. Peki, Survivor’da kim elendi, kim gitti? 26 Ocak Survivor 2021 ilk iletişim oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Survivor 2021’de yarışmacılar, dün akşam oynanacak ilk iletişim oyununu heyecanla bekliyordu. Aileleri ile bir şekilde iletişim kurmak isteyen yarışmacılar, verilecek ödül karşısında çok heyecanlandı. Survivor yeni bölümde iletişim oyunu öncesinde Murat Ceylan, kazanan takımın alacağı ödülü açıkladı. Buna göre iletişim oyununu kazanan takımın yarışmacıları, bir Instagram filtresini deneyecek ve çekeceği fotoğrafı Instagramında paylaşabildi.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler sezonunda ilk iletişim oyunu dün akşam oynandı. Yarışmacılar, aileleri ile iletişim kurma şansını elde etmek için mücadele etti. İletişim oyunu, Survivor'ın sevilen ama zor bir parkurunda yapıldı. Su kaydırağı ile başlayan parkurda türlü engeller yarışmacıları çok zorladı. Oyunun ilk yarısında takımlar başa baş mücadele etti. Fakat Ünlüler, farkı açarak oyunun sonunda skoru 10-5 yaptı ve Survivor'da ilk iletişim oyununu kazanan takım oldu.

SURVİVOR 2021’DE KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye’nin 3. Haftasında eleme potasına giren ilk isim Gönüllüler takımından Aleyna olmuştu. Sonrasında ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ise ada oylaması ile Dilara’yı eleme potasına göndermişti. Dün akşam, iki takımın da SMS birincisi açıklandı. Cumartesi akşamı yapılan halk oylamasına göre Gönüllüler takımında SMS birincisi Poyraz oldu. Ve onun Gönüllüler takımında seçtiği isim Duygu oldu. Ünlüler takımında ise SMS birincisi İsmail oldu ve onun söylediği isim ise Bahar oldu.Bu dört isim arasında SMS halk oylamasına göre en az oyu alan Bahar Seviş, Survivor 2021'e veda etti.

BAHAR SEVİŞ KİMDİR?

Survivor Bahar Seviş, 18 Ocak 1990 tarihinde Kıbrıs'ta doğdu. Aslen Kıbrıslı olan Survivor Bahar, spor eğitmenliği ve oyunculuk yapıyor. Girne Amerikan Üniversitesi drama ve oyunculuk yüksekokulu mezunu olan Bahar Seviş, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Yoga eğitmeni olan Bahar, Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliği de yapmakta olan Bahar Seviş’in Instagram adresi ise " Baharrsevis" olarak biliniyor.

Bahar Seviş. 25 yaşında ve Kıbrıslı olan Survivor Bahar yoga, plates, fitness eğitmenliği yapıyor. Survivor benim için büyük bir totem diyen yeni yarışmacı, içinde büyük bir macera hissi olduğunu ve bunu Survivor'da keşfetmek istediğini belirtti. Ayrıca Survivor'ın hayatındaki dönem noktasını olduğunu da söyledi.

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