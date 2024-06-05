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        Haberler Gündem 3. Sayfa Süs havuzuna düşen Ali'den acı haber | Son dakika haberleri

        Süs havuzuna düşen Ali'den acı haber

        Elazığ'da gittiği parktaki süs havuzuna düşen 2 yaşındaki Ali Aras Poyraz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 20:19 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:19
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        Süs havuzuna düşen Ali'den acı haber
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        DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde merkez Kültür Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen Ali Aras Poyraz, oynadığı sırada süs havuzuna düştü.

        Çevredekilerin sudan çıkardığı Ali Aras, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Fotoğraf: İHA

        Ali Aras, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ali Aras’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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