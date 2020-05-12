DHA

Bir dönem sağlık merkezlerinin duvarlarından inmeyen, hastanelerin sembolü haline gelmiş olan 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafıyla ünlenen eski model Dilek Tunca, koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde destek mesajı verdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen yaş kısıtlaması nedeniyle, İzmir Karşıyaka'daki evinden çıkamayan Tunca, 'Evde kal' çağrılarına da destek veriyor.

‘FEDAKARLIĞINIZ TAKDİRE ŞAYAN’

İstanbul'da 44 yıl önce verdiği hemşire pozu ile ünlenen Tunca, bu dönemde de doktor ve hemşirelerin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve onları tebrik ettiğini söyledi. Tunca, "Ülkece zor günler geçirdiğimiz şu dönemde, siz sağlık çalışanlarının ne kadar özveri içinde olduğunun bilincindeyim. Biliyorsunuz ki, hastaların tek ümidi doktorlar ve siz hemşire kardeşlerimsiniz. Hepinizin sabrı ve fedakarlıkları hakikaten takdire şayan. Sizi tebrik ediyorum. 12 Mart'tan beri evden dışarı çıkmadım. Bütün alışveriş malzemelerimi defalarca dezenfekte ettikten sonra balkonda bekletiyorum. Ellerimi defalarca sabun ve suyla yıkıyorum. Ertesi gün malzemeleri içeri alıyorum. Lütfen siz de çok dikkatli olun ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Yaptığınız alışverişlerde çok dikkatli olun, ellerinizi hiçbir yere sürmeyin. Sevgili sağlık çalışanları, hepinizin başarılarının devamını diliyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere" dedi.