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Haberler Gündem Çevre Suşehri'nde Serpinti Barajı yatırım programına alındı
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Sivas Suşehri'nde Serpinti Barajı yatırım programına alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Serpinti Çataloluk Barajı ve Sulama Gölet projesinin 2023 yılı yatırım programına alındığı bildirildi. Başkan Fazlı Yüksel, "Uzun yıllardır takip ettiğimiz ve 2023 yatırım planına alınan Serpinti Çataloluk Barajı ve Sulama Göleti projesi ile ilçemizin tarımsal üretimine, ülkemizin ekonomisine devasa katkılar sunulacaktır" dedi

Suşehri'nde Serpinti Barajı yatırım programına alındı
AA

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Serpinti Çataloluk Barajı yatırım programına alındı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Serpinti Barajı'nın yatırım programına dahil edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlçede bir projenin daha hayata geçeceğini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır takip ettiğimiz ve 2023 yatırım planına alınan Serpinti Çataloluk Barajı ve Sulama Göleti projesi ile ilçemizin tarımsal üretimine, ülkemizin ekonomisine devasa katkılar sunulacaktır."

Yüksel, projeye katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz'a, Sivas milletvekillerine ve diğer yetkililere teşekkür etti.

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