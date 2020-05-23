Suşehri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - SİVAS

Özellikle bayram arifelerinde yoğunluk yaşanan ilçede vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etti.Arife günlerinde yapılan mezarlık ziyaretleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılamadı.Bazı şehit aileleri şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.Vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla 10.00-17.00 arasında hizmet verecek market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden alışveriş yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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