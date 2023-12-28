Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Suşiye Diyarbakır dokunuşu

        Suşiye Diyarbakır dokunuşu

        Uzak Doğu mutfağını Diyarbakırlılarla buluşturan şef Mehmet Demir, hazırladığı suşide kentin tescilli Karacadağ pirincini tercih ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşiye Diyarbakır dokunuşu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da çocuk yaşlarda mutfakla tanışan, 23 yıldır lüks otel ve restoranlarda şef olarak çalışan Demir, yıllarını verdiği bu mesleği 5 yıldan bu yana kentte şef olarak sürdürüyor.

        Merkez Sur ilçesindeki restoranında farklı ülkelere ait lezzetlerin yanı sıra vegan yemekler ve farklı çeşitlerde hazırladığı suşiyi müşterilerine sunan Demir, bu lezzetlerde Diyarbakır'ın tanıtımına da katkıda bulunmak için kentin tescilli ürünlerini kullanmaya karar verdi.

        Şef Demir, Uzak Doğu mutfağının ünlü yemeği suşiyi kentin coğrafi işaretli ürünü Karacadağ pirinci ile hazırlıyor.

        REKLAM

        Demir, tatil beldelerinde çalışırken Uzak Doğu mutfağıyla tanıştığını belirtti.

        Gastronomi alanında çok iyi olan Diyarbakır'ın çok sayıda tescilli ürünü olduğunu dile getiren Demir, bu ürünleri Uzak Doğu mutfağıyla buluşturmak istediğini söyledi.

        Amacının Diyarbakır'ı ve tescilli ürünlerini tanıtmak olduğunu anlatan Demir, "Gelişmekte olan Diyarbakır gastronomisine daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz diye konuşurken coğrafi işaretli Karacadağ pirincimizi Türkiye'nin iç pazarı ve dünyaya tanıtmak için bir çalışma başlattım. Akabinde Karacadağ pirincini suşi ile buluşturmaya karar verdik" dedi.

        "BU YÜKSEK MİNERALLİ PİRİNÇ, İTHAL EDİLEN PİRİNÇLERDEN ÇOK DAHA İYİ"

        Yüksek mineralli olması, şeker ve glüten oranının az olması dolayısıyla suşiye en uygun pirincin tescilli Karacadağ pirinci olduğunu ifade eden Demir, bunun denemelerini yaptıklarını anlattı.

        REKLAM

        Demir, "Uzak Doğu ve Asya mutfaklarında hazırlanan suşiye Türkiye'de en uygun olan pirinç Karacadağ pirincidir. Birçok deneme yaptıktan sonra ithal edilen suşi pirincinden çok daha iyi bir sonuç aldım. Bu yüksek mineralli pirincin ithal edilen pirinçlerden de çok daha iyi olduğunu iddia ediyorum ve bütün ticari alanlarda bunu kanıtlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Müşterilerinin bu pirinçle hazırladıkları suşiyi beğeneceğine emin olduğunu belirten Demir, yaklaşık 40 çeşit suşi hazırladığını, Diyarbakır'ın tescilli ürünlerini kullanarak bu lezzetlerin sayısını 100'e çıkarmayı planladığını kaydetti.

        Bundan sonraki Diyarbakır'ın diğer ürünlerini de suşi yaparken kullanacağını ifade eden Demir, "Yoğunluk Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerinde olacak. Örneğin örgü peynir, lavaş peyniri, Diyarbakır ayvası, Eğil bademi gibi kente özgü birçok ürünü de kullanmayı planlıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #suşi
        #Diyarbakır
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a dava
        The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a dava
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı