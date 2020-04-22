Süslemelerle dinozor, ejderha ve fil görüntüsü verilmeye çalışılan araçlar ilgi çekti - ANTALYA

AA

Muratpaşa Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi oluşturulan konvoy, belediye hizmet binası önünden hareket etti.Konvoyda en çok ilgiyi süslemelerle dinozor, ejderha ve fil görüntüsü verilmeye çalışılan araçlar çekti.Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılan araçlar, Sinanoğlu, Burhanettin Onat, Mevlana gibi kentin işlek cadde ve sokaklarından geçti.Renkli görüntüler oluşan konvoydan yükselen şarkılara, vatandaşlar ve çocuklar evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.