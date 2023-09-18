Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi
Dünya Otomobilsiz Kentler Günü haftası kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi
Ankara'da Gençlik Parkı Büyükşehir Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Gençlik Parkı istikametinden Ulus, Maltepe, Bahçeli güzergahlarını izleyen grup, toplanma noktasına dönerek bisiklet turunu tamamladı. Organizasyon sorumlusu Burçin Tarhan, yaptığı açıklamada "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun sürdürülebilir ve aktif ulaşım konularına dikkat çekmek için bir farkındalık eylemi olarak adlandırıldığını ve bu yıl yurt içi ve yurt dışında 150 şehirde eş zamanlı düzenlendiğini belirtti.
Tarhan, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için buradayız. Ankara'da bisiklet süren kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı, yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyoruz" diye konuştu.
DİYARBAKIR
Merkez Kayapınar ilçesindeki Rojava Parkı'nda toplanan ve bisikletlerini balonlarla süsleyen kadınlar adına açıklama yapan Pınar Akyıldız Çetin, turun bu yıl birçok şehirde ve ülkede eş zamanlı olarak gönüllü kadınlar tarafından yapıldığını belirterek, bundan dolayı da gurur duyduklarını söyledi.
Çetin, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen turun, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlendiğini ifade etti. Şehirlerin insan odaklı, yaşanabilir, bisiklet dostu ve sağlıklı şehirler olarak yeniden tasarlanmasını istediklerini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:
"Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin rahatlıkla erişebildiği, faydalanabildiği alanlar olarak kullanıma sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Son yıllarda trafik kazalarında kaybettiğimiz canlar artıyor ve biz çok üzgünüz. Ailelerine, sevenlerine sabır diliyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve trafikte bisiklet farkındalığının tüm toplumda oluşması için kamudan yerel yönetimlere, özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına, tüm paydaşların iş birliğini ve desteğini görmek istiyoruz."
Çetin, sağlıklı bir toplum ve yaşanabilir bir gelecek için özellikle büyük şehirlerde şehir merkezlerindeki bazı caddelerin pazar günleri motorlu araç trafiğine kapatılarak "otomobilsiz pazar" ilan edilmesini istediklerini belirtti. Açıklamanın ardından etkinliğe katılan bisikletli kadınlar, trafik ekiplerinin gözetiminde merkez Sur ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı'na kadar pedal çevirdi.
SAFRANBOLU'DA RENKLİ TUR
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine Bisiklet En İyi Psikologdur, Bisiklet Güzelleştirir ve Bisiklet Medeniyettir yazılı dövizler astı.
Renkli kıyafet giyen kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle tur attı. Etkinliğin Safranbolu'daki temsilcisi Zülfiye Eraslan Özcan, yaptığı konuşmada, turun 11'incisini düzenlediklerini söyledi. Bisikletin daha fazla trafikte olmasını isteyen Özcan, "Motorlu araçların kullanımı azalsın. Dolayısıyla karbon salımı da azalsın" dedi.
MARDİN'DE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU
Mardin'de Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.
Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliğinin desteğiyle etkinlik organize edildi. Etkinlikte bir araya gelen bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyayla süsledi. Vali Ozan Caddesi'nden yaklaşık 3 kilometre pedal çeviren kadınlar, bisiklet turunu başladıkları noktada tamamladı. Gruptaki bazı kadınlara eşleri ve çocukları da eşlik etti.
AFYONKARAHİSAR
Kent Meydanı'nda toplanan kadınlar adına konuşan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Afyonkarahisar Koordinatörü Aliye Mete Sert, Süslü Kadınlar Bisiklet turunun 2012 yılında İzmir'de başladığını söyledi. 11 yıl içinde dünyanın bütün şehirlerine yayıldığını anlatan Sert, şunları kaydetti:
"Şu an 200 şehirde 35 ülkede eş zamanlı olarak 'Süslü kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştiriliyor. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlediğimiz tur, kadınların günlük hayatında daha fazla görünür olduğunu sağlamak kendilerini temsil etmelerine fırsat vermekle ve güvenli bisiklet sürmelerine ilişkin altyapı taleplerini pekiştirmek için düzenlenmektedir. Ortak dileklerimiz var bizim. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, hükümlülüklere sahip olduğu her alanda kendilerini özgürce ifade etmelerini hatırlamak istiyoruz."
Açıklamanın ardından etkinliğe katılan kadınlar, trafik ekiplerinin gözetiminde pedal çevirdi.
ELAZIĞ
Renkli kıyafetler giyinen, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Kent merkezinde trafiğe kapatılan güzergahta bisiklet süren kadınların etkinliği büyük ilgi gördü.
EDİRNE
Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini balon ve çeşitli objelerle süsledi. Edirne Belediyesi Bandosu'nun seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans eden kadınlar, fotoğraf çektirdi. Organizasyon sorumlusu Esranur Demircan, yaptığı konuşmada, 2013'te İzmir'de başlayan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nu Edirne'de 8. kez düzenlediklerini söyledi. Yaklaşık 50 bisikletli kadın, Saraçlar Caddesi'nden geçerek Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'na kadar pedal çevirdi.
ADANA, MERSİN, OSMANİYE
Adana'da renkli kıyafetler giyen kadınlar, İstasyon Meydanı'nda toplandı. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar süsledikleri bisikletleriyle şehirde tur attı. Başlangıç noktasında sona eren programa erkekler de katıldı. Mersin'de rengarenk giyinen kadınlar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.
Kadınlar, balon, çiçek, pankart ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu yaptı. Çocuklar ve erkeklerin de kadınlara eşlik ettiği etkinlikte, keyifli anlar yaşandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı'nda toplanan kadınlar şehir turu yaptı. Katılımcıların süsledikleri bisikletleriyle çeşitli caddeleri gezdiği program, Kadirli Öğretmenevi'nde son buldu.
ORDU
Altınordu ilçesi Rıhtım mevkisinde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli malzemelerle süsledi. Kız çocuklarının da anneleriyle katıldığı etkinlikte, bisikletle sahil güzergahında tur atıldı. Renkli kıyafetler giyen kadınlar, Şarkiye Mahallesi sahiline kadar pedal çevirdi. Bazı erkekler de bisikletleriyle etkinliğe katıldı.
BURDUR
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini balonlarla ve kurdelelerle süsledi. Organizasyon sorumlusu Saniye Tok, yaptığı konuşmada, 2013'te İzmir'de başlayan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun, bu yıl 11'incisini düzenlediklerini söyledi.
Etkinliğin gönüllü kadınlar tarafından yapıldığını belirten Tok, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğin, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için gerçekleştirildiğini anlattı. Şarkılar eşliğinde bisikletlerine binen kadınlar, şehir turu attı. Kadınlar turun ardından zumba yaparak eğlendi.