Süt içmek için günün en iyi zamanı! Bu vakitte içince kilo verdiriyor

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SPORDAN SONRA SÜT İÇMEK İÇİN EN İYİ ZAMANDIR Cleveland Clinic'e göre vücudunuz antrenmandan sonra proteini en verimli şekilde kullanır çünkü bu, vücudunuzun kas inşa etmeye ve onarmaya çalıştığı zamandır. Protein, sizi daha güçlü kılmak için yeni kas dokusunun sentezlenmesinde hızla işe yarar. Bu anabolik pencere antrenmanınızdan yaklaşık iki saat sonra açık kalır. Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği Dergisi'nde 2017 yılında yayınlanan bir makaleye göre, kas protein sentezine yardımcı olmak için süt gibi yüksek kaliteli protein içmek bu nedenle faydalıdır.

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Egzersiz yapmadığınızda bile kas kütlesinin yağdan daha fazla kalori yaktığı bir sır değil. Ancak sadece süt içmek kilo vermenize neden olmaz. Kilo verme planınıza kuvvet antrenmanını dahil etmek kas kütlenizi artıracak ve metabolik sağlığınızı iyileştirecektir. Nutrition & Metabolism dergisindeki 2013 tarihli incelemeye göre, egzersizle toparlanmanızı desteklemek için süt içmek ve aynı zamanda kalorileri orta derecede kısıtlamak vücut kompozisyonunuzu iyileştirmenize yardımcı olacaktır.