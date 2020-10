Süt ineklerine 5 yıldızlı otel konforunda bakım

AA

Duşlama ve klima sistemiyle serinletilen ineklere pedikür yapılıyor, buzağılar ise tek kişilik odalarda özel hazırlanmış mamalarla biberonla besleniyor.

İneklerin boynundaki tasma ve kulaklarındaki çipli küpelerle hareket sıklığı, nabzı, günlük süt üretimi, üretilen sütte bakteri olup olmadığı bilgisayar ortamında takip edilebiliyor.

İşletme sahibi Mutlu Doğru, AA muhabirine, tesisi 2011 yılında 195 dişi düveyle 40 bin metrekare alan üzerine kurduklarını söyledi.

Çiftlikte hayvanların sıcaktan etkilenmemesi ve hava akımının daha rahat olabilmesi için Türkiye'nin en yüksek çatılı ahırını inşa ettiklerini belirten Doğru, burada ineklerin fanlama ve duşlama sistemiyle serinletilmeye çalışıldığını anlattı.

- Hayvanlar bilgisayar ortamında izleniyor

Çiftlikteki tüm hayvanların elektronik tasma ve çipli küpelerle bilgisayar ortamında takibinin yapıldığını dile getiren Doğru, şöyle devam etti:

"Tasma ve çiplerle hayvanların kızışıp kızışmadığı, sağlık durumları, günlük hareket oranları, ürettikleri süt miktarı, sütlerinde bakteri ya da hastalık olup olmadığı gibi bilgiler anlık bilgisayar ortamına aktarılıyor. Bu bilgilerle günlük raporlar hazırlıyoruz. Ayrıca hayvanlarımıza her 6 ayda bir pedikür yapıyoruz. Bu sayede ayak sağlıkları korunmuş oluyor. Doğum yapan ineklerimiz için 'lohusa' bölümümüz var. Bu stresli dönemi rahat atlatabilmeleri için bu bölüme alıyoruz ve sürekli kontrol altında tutuyoruz. Şu an çiftlikte 760 baş sağılan inek var ve bunların her birinden günde 36 litre süt alıyoruz. Bu oran yaz, kış değişmiyor."

- Buzağı kreşinde bakılıyor

Doğru, doğan buzağıların da "buzağı kreşi" adını verdikleri tek kişilik kulübelere alındığını ve burada adeta bebek gibi bakımlarının yapıldığını aktardı.

Buzağıların ilk 3 gün anne sütüyle, daha sonra anne sütüyle eşdeğer özel mamalarla beslendiğini kaydeden Doğru, "Biberonlara hazırladığımız mamaları günde 2 kez veriyoruz. 65 günlük olana kadar burada büyüyen buzağılar daha sonra sosyalleşme alanlarına alınıyor. 5 aylık olana kadar da burada beslenen ve bakımları yapılan buzağılardan, aşıları tamamlandıktan sonra erkek olanlar besi çiftliklerine satılıyor, dişi olanlar ahırlara alınıyor." diye konuştu.

Doğru, çiftlikte döllemeyi suni ortamda ve laboratuvar koşullarında yaptıklarını, bu sayede kendi gebe düve ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Kendi yemlerini ürettikleri bilgisini veren Doğru, tamamen doğal bu yemlerin laboratuvar ortamında kontrol edildikten sonra hayvanlara verildiğine işaret etti.

Doğru, çiftliği ziyarete gelenlerin hayvanlara sunulan hizmet karşısında çok şaşırdığını ve burayı 5 yıldızlı otele benzettiğini sözlerine ekledi.